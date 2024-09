Sompa külje alla võib tulla jäätmetehas

Sompa tööstusparki tulemisest huvituvad ettevõtjad peavad arvestama tõsiasjaga, et kõiges keskkonda puudutavas on Ida-Virumaa elanikud iseäranis tundliku närviga ja vastuseis on kerge tekkima.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik