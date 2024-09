Kohtla-Järve linnajuhid jäid ka pärast teist tagandamiskatset ametisse

Henri Kaselo nimetas tagandamiskatseid opositsiooni poliitiliseks šouks. "See on nende jaoks olulisem kui sisuline töö," sõnas ta.

Kohtla-Järvel on võimul Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kel on 25kohalises volikogus ametlikult 13 liiget. Kuid vahel on neid toetanud veel üksikud saadikud.