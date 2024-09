Jõhvi Mihkli kiriku värava juures oma lihatooteid müünud Tartumaa Söödi talu peremees Tarmo Raidsalu ütles, et ta on Jõhvi laadal peaaegu alati kohal olnud. "Ainuke aeg, kui ma Jõhvin saan külastada, ongi mihklilaat," ütles ta lisades, et Jõhvis läheb tal ikka müük hästi. "Kaup on aus - ise toodame ja ise müüme."