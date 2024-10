Jõhvi ja Toila ühinemise peamiseks argumendiks on toodud seda, et kahe omavalitsuse elanike elukorraldus on seotud mõlema vallaga. Kui Toila inimesed käivad Jõhvis tööl ning erinevaid teenuseid saamas, siis paljude jõhvilaste jaoks on Toila harjumuspärane puhkamise ja lõõgastumise paik. Fotol naudib publik läinud suvel toimunud maakonna üht suuremat muusikasündmust "Viru laul 2024".

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik