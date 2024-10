Narvas põles elumaja

6. oktoobril kella poole viie paiku helistati häirekeskusesse ja teatati, et Narvas Palavuse tänaval põleb maja. Inimesed said majast välja ja tõid välja ka gaasiballooni. Päästjad panid põlengule piiri enne kella kuut. Põleng sai alguse esimeselt korruselt ja hoone teine korrus hävis tules. Põlengu põhjus on selgitamisel.