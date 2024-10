Jõhvi rajab endisesse kaevandusse jäätmejaama

Auna sõnul pole endise kaevanduse ala aadressil Sompa 38a ehitamise mõttes kõige sobilikum koht, sest sealt läheb üle kõrgepingeliin ning ka kommunikatsioonid puuduvad, kuid teisalt on see sobiv askoha poolest endisel tööstusalal ning sinna on hea ligipääs transpordile ja elurajoonidest asub see eemal.