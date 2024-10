Ida-Virumaa elanike maksevõime aina halveneb

Norstati uuringu kohaselt on 16% Ida-Virumaa elanikest täiesti veendunud, et tuleval aastal tekivad neil rahalised raskused. GS Core juhi Sofia Kirsimaa sõnul on Kirde-Eesti elanike majanduslik ebakindlus tunduvalt suurem kui mujal Eestis.