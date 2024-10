Eksperdid: Jõhvi ja Toila ühinemine võimaldab regioonikeskuse Jõhvi tagasi tuua

Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa ütles, et Jõhvi varasemate võimumängude tulemusel on Jõhvi kaotanud oma kunagise regioonikeskuse staatuse ning riik käsitleb Ida-Virumaa keskusena juba mõnda aega Narvat, millele põhitähelepanu kulub. "Me peame selle teki endale tagasi tõmbama," sõnas ta teisipäeval Toilas toimunud ühinemist käsitleval rahvakoosolekul.