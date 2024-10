Kelmid esitlevad end ametnikena

Politsei sai teate, et oktoobri alguses helistas ühele Ida-Virumaal elavale 66aastasele mehele kelm, kes esitles end pensioniameti töötajana. Kelm küsis erinevateks toiminguteks mehe isikukoodi ning palus sisestada Smart-ID PIN-koodi. Hetk hiljem helistas kannatanule järgmine kelm, kes esitles end Swedbanki turvaosakonna töötajana, väites, et petturid üritavad mehe kontolt raha kätte saada ja taotlesid tema nimele laenu. Mehe konto kaitsmiseks paluti tal korduvalt sisestada Smart-ID PIN-koode, millega tegelikult võeti tema nimele mitmeid laene, mis kanti üle teistele kontodele. Kahju on 16 360 eurot.