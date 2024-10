Kelmid kasutavad pettustes ohvrite lapsi

10. oktoobril helistas politseiuurijana esinenud kelm Narvas elavale naisele ning rääkis, et naise tütar olla otsa sõitnud võõrale lapsele. Lapse isa olevat valmis avalduse tagasi võtma, kui naine maksab kohe 5000 eurot. Lisaks helistas naisele kelm, kes esines tema tütrena. Naist juhendati, et ta peab tütrele saatma voodipesu, mille hulgas oleva padjapüüri sisse tuleb peita küsitud 5000 eurot. Proua pakkis oma säästud voodipesu vahele ning andis need üle tema kodu juurde tulnud võõrale inimesele. Kahju on 5000 eurot.