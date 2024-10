Ohustatud lastest teatanud korteriühistu juht kaevati kohtusse

Juhtum leidis aset kaks aastat tagsi, kui Narva sotsiaalabiametist helistati ühele lapsevanemale ja teatati, et neile on laekunud kirjalik kaebus ühistu esimehelt, et nende korteris elavad lapsed on ohus. Lastekaitseametnik teatas, et tuleb olukorda kontrollima, ja kui kohapeal pärast vestlust pereliikmete ja lastega selgus, et kõik on korras, leidsid vanemad, et kaebuse esitanud korteriühistu juht peab selle eest kohtus vastust andma.