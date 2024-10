Sillamäel peeti kinni naine suure koguse kanepiga

Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Dmitri Kabanov rääkis, et viimaste nädalate jooksul on kriminaalpolitsei tegelnud Virumaal kahe suure juhtumiga. "Meile laekus info, et Sillamäel käitleb 37aastane naine suures koguses kanepit. Võtame iga infokildu väga tõsiselt, seega asusime kohe tõendeid koguma ning pidasime naise kinni. Tema sõiduki kontrollimisel tuvastasime ligi neli kilogrammi kanepit. Lisaks leiti tema kodu läbiotsimisel 3000 eurot sularaha, mis on esialgsel hinnangul kuritegelikul teel teenitud tulu. Kuna uurimine on alles väga värske, siis kõik täpsemad asjaolud selgitame välja menetluse käigus," sõnas Kabanov.