Sillamäe muusikakool ja noortekeskus on sunnitud ajutiselt kolima

1948. aastal ehitatud kahekorruselises hoones Majakovski tn 7 tegutsevad Sillamäe muusikakool ning huvi- ja noortekeskus Ulei. Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg rõhutas ajalehele Sillamäeski Vestnik volikogu otsust kommenteerides, et nimetatud hoone vajab juba ammu suuri investeeringuid, kuna viimase kahe aastakümne jooksul on seal remonditud vaid katust ja tualette ning välja vahetatud aknad, ent needki vajavad juba taas uuendamist.

Eelseisva rekonstrueerimise peamised ülesanded on tagada ligikaudu 2000 ruutmeetri suuruses hoones tänapäevased tingimused ning tõsta selle energiatõhusust: teha seinte, põrandate ja sokli soojusisolatsioon, uuendada kandekonstruktsioone ning vahetada välja uksed ja aknad. Plaanis on paigaldada ka uus katus ja päikesepaneelid ning rajada ventilatsioon, mis praegu majas puudub. Samuti paigaldada lift ja pandused, et parandada teenuste kättesaadavust puudega inimestele. Rekonstrueerimise käigus värskendatakse ka siseviimistlust ning lammutatakse põhjapoolsel küljel paiknev lagunenud juurdeehitis, mis seisab juba ammu kasutuseta.