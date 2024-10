VIDEO ja PILDIGALERII Ida-Virumaa koolide mammutteatejooksul oli nobedaim Jõhvi gümnaasium

"Au ja kiitus võitjale," ütles teatejooksu eestvedaja Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur, kes tõi oma kooli võistkonna finišisse teisena ja tunnustas samas kahte põhikooli, kes konkureerisid vapralt vanemate gümnasistidega. "Eriline tänu Ahtme ja Maleva põhikoolile! See, et nemad osalesid, on triumf ja eeskuju kõigile teistele koolidele," ütles ta.

"Üks meie kooli eesmärke on ühendada ka kogukondi ja selline suur teatejooks just seda eesmärki teenibki. See tugevdab ühtekuuluvustunnet ja tekitab head hasarti," sõnas Agur, lisades, et loodetavasti saab selline teatejooks Kohtla-Järvel traditsiooniks ning järgmisel aastal tuleb võistkonda saada juba 107 jooksjat.