Kaevandusmuuseumisse tuleb Ida-Viru esimene siseronimiskeskus

Praegu on Alutaguse matkaklubil Eesti kaevandusmuuseumis kabinet ja varustuse hoidmise ruum. Õuealale on matkaklubi loonud välironimise võimalused, kus saab teha mitmesugusel tasemel mägironimise treeninguid: näiteks kirkatamise rajad, kaljuronija ripptelk paeseinal, aga ka kastironimine, mis on samal ajal lõbus tegevus.