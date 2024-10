Pühapäeval kihutavad Estonia kaevanduse mäe otsas Eesti paremad maastikuratturid

Kell 12 algav võidusõit aherainemäe platoole rajatud küngastega ühe kilomeetri pikkusel ringil on niinimetatud viimase mehe või viimase naise sõit. Starti tulijatest langeb iga ringi järel konkurentsist välja üks osaleja, kes on parajasti võistlejate rivi lõpus, ja sõit kestab seni, kuni alles jääb vaid üks jalgrattur, kes teenibki "võidupärja".

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi treeneri ja tuntud jalgrattasportlase Caspar Austa sõnul ei ole sellist võistlust Eestis korraldatud 25 aastat. "Sellist sõitu on pealtvaatajatel põnev vaadata, sest kogu ring on hästi jälgitav. Iga ringiga kukub viimane sõitja välja. Kui tuleb rohkem osalejaid, siis kaks viimast."

Lisaks Austale on starti tulemas Eesti meister rattamaratonis Peeter Tarvis, aga ka Erki Pütsep, kes oli kümme aastat profijalgrattur mitmetes nimekates klubides ja esindas Eestit ka kahtedel olümpiamängudel. Pärast profikarjääri lõpetamist on Pütsep edukalt osalenud maastikumaratonidel ja pühendunud treeneritööle.

Üks korraldajatest Marek Peet märkis, et lisaks sportlastele on omalaadsele võistlusele oodatud jõudu proovima ka kõik rattaspordiharrastajad. "See võistlus on kavas muuta traditsiooniliseks," ütles ta.