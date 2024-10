Virumaal on narkojoobes tabatud autojuhtide arv enam kui viis korda kasvanud

Statistilist kasvu selgitab ühelt poolt asjaolu, et politsei on Virumaal üleüldiselt narkootikumidega kaasnevate kahjude ennetamise, sealhulgas narkojoobes sõidukijuhtide tabamise terava pilgu alla võtnud. Joobes juhtide tabamisele suunatakse senisest rohkem politsei ressursse ning ametnikele on läbi viidud ka sellesisulisi koolitusi, teatas Ida prefektuur.

Teisalt tehti tänavu koostöös kohalike haiglatega pingutusi, et seni keskmiselt paaritunnine protseduur narkojoobe kahtlusega autojuhi terviseseisundi kirjeldamisel saaks kordi kiiremini läbi viidud. Nii jääb politseile rohkem aega tööks tänavatel. Tulemused on kõnekad: Virumaal on tänavu sügiseks tabatud juba 111 narkojoobe kahtlusega autojuhti, kelle suhtes on alustatud kriminaalmenetlust.