VIDEO Oleg Pissarenko tõi Ida-Virumaa džässisõprade ette kuus maiuspala

Oleg Pissarenko ütles, et Narva on parim koht kultuuriürituste korraldamiseks. "See on kahe maailma niiöelda kokkupuutepunkt ja selles mõttes on see erakordselt põnev. Korraldamine ei ole üldse kerge, aga see on energeetiliselt põnev ja teeb elu huvitavamaks. Alati on lihtsam istuda teleka ees ja vaadata filmi. Aga ma mõtlen, et teeks midagi sellist, mis midagi muudab ja aitab võib-olla ka inimesi," sõnas ta.