Ida-Virumaad tabab suurem kärbe kui teisi regionaalprogramme

Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev oli sellise kärpe pärast nördinud, samuti seetõttu, et ei saanud ministeeriumilt selget vastust, millest selline vahetegemine tuleneb. "Saime ümmarguse vastuse, et ka teistes piirkondades on probleeme ja Ida-Virumaale tuleb eraldi keskkonnafondist 2,5 miljonit eurot," ütles ta, märkides, et seejuures jäetakse arvestamata, et selle fondi raha võetakse Ida-Virumaa põlevkiviettevõtete lisamaksustamisest.