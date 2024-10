Jõhvis varastati elektritõuks

Venemaale saadeti tagasi ukrainlane ja iisraellane

Möödunud ööpäeval tõkestasid piirivalvurid Narva piiripunktis Eestisse sisenemise neljal Venemaa, ühel Ukraina ja ühel Iisraeli kodanikul. Sagedasemad tõkestamise põhjused seisnesid selles, et neil puudusid vajaminevad dokumendid, nad andsid ebaselgeid ütlusi või leiti, et nad on ohuks avalikule korrale.