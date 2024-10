Teadlased püüavad põlevkivituha väärtuslikuks materjaliks muuta

Projekti õnnestumisel võib loota, et mitmetes tööstusharudes ei jää enam praeguses mahus reostavaid või keskkonda mõjutavaid jäätmekuhilaid. Ühtlasi tähendaks see Eesti jaoks kiiremat liikumist kliimaneutraalsuse suunas ning seda, et praeguste jäätmete peale hakatakse tulevikus piltlikult öeldes tormi jooksma, teatas tehnikaülikool.