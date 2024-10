Narva-Jõesuust leiti veerandtonnine lennukipomm

Demineerijad tegid kindlaks, et lõhkekehad oleksid transportimiseks ohutud ja kohal olnud rasketehnikaga tõsteti need sõidukile. Politsei eskordi saatel viidi lõhkekehad Sirgala harjutusväljakule. 114 kilogrammi lõhkeainet sisaldav lennukipomm koos mürskudega tehti kahjutuks kell 17.35.

Päästeamet tuletab meelde, et lõhkekehad on väga erineva kuju ja suurusega ning nende olukorda väliste tunnuste põhjal ei ole lihtne hinnata. Siiski tuleb ära mainida, et see pole teataja ülesanne välja selgitada, mis esemega on tegu. Aeg-ajalt teavitatakse päästet kahtlastest esemetest kas e-kirja teel või kirjutatakse sotsiaalmeediasse. Ainuõige tegutsemine kahtlase eseme leiu puhul on helistada hädaabinumbrile 112.