Narvas küpseb taas võimupööre

Fraktsioni Respekt esimees Jana Kondrašova ütles, et Janovitš ei saa hakkama volikogu esimehega ametiga. Lisaks linnavolikogu juhtimisega on Janovitš ka Narva Pähklimäe kooli direktor.

"Meie hinnangul esineb volikogu istungite läbiviimisel rikkumisi. Blokeeritud on linnavalitsuse töö, tunda on pingeid volikogu ja linnavalitsuse vahel," märkis Kondrašova.

Narva volikogus on 31 liiget. Neist suurem osa, ehk 22 saadikut, kuuluvad fraktsiooni Narva. Opositsioonilises fraktsioonis Respekt, mille liider on sotsiaaldemokraat Katri Raik, on vaid 9 saadikut.