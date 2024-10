Sillamäel peeti kinni tulistaja

Narvas vägivallatsesid purjus mehed naiste kallal

Kelmid petsid pensionärilt pangakaardi välja

23. oktoobril pöördus politsei poole Narvas elav 72aastane mees, kellele helistasid end Elisa teleoperaatoritena esinenud kelmid ja ütlesid, et mehe leping hakkab lõppema. Selleks, et lepingut uuendada, pidi mees sisenema petturite osutatud veebilehele ja sisestama PIN-koodid. Paar tundi hiljem helistasid mehele uuesti petturid ja väitsid, et eelmine kõne oli kelmus ning nüüd on vaja pangakaart sulgeda. Petturid ütlesid mehele, et pangakaart tuleb anda kullerile, mida mees ka tegi. Hiljem kadus tema kontolt ligi 3000 eurot.