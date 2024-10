VIDEO Ida-Virumaa tööstusmaastikul valmis Eesti üks mägisemaid matkaradu

Matkajad on Juuse sõnul Aidu lõiku Penijõe-Kauksi matkateel juba varemgi nimetanud kõige ägedamaks. "See on hästi metsik, mägine ja omapärane rada, ilma treppide ja muude nõlvadel liikuda aitavate asjadeta. Matkajad ütlevad, et nii ongi lahe, et ärge tehke väga kergeks − võiks olla koht, kus saab end proovile panna," sõnas ta.

Nüüd sai rada juurde rohkem infot. "Tänu nendele tahvlitele saavad matkajad rohkem teada selle piirkonna ajaloost. Muidu vaatavad, et mingid suured kivihunnikud, teavad, et mingi karjääriala siin on, aga millal siin kaevandamine algas ja millised külad siin olid, aga enam ei ole, ei olnud võimalik teada saada," ütles Juuse neljapäeva pärastlõunal, enne kui ligikaudu poolsada matkajat uut rada proovima asusid. "Elu tuleb vaikselt tagasi, mets on peale kasvanud, ootame siia inimesi."

Giidiks olnud Eesti keskkonnauuringute keskuse hüdrogeoloog Indrek Tamm rääkis, et Kohtla karjääris asuti puid istutama juba ligemale 70 aastat tagasi ning aastakümnete jooksul on kogu sellele karjäärialale istutatud neli miljonit puud. "Tookord arvati, et hea, kui läheb kasvama kolmandik, aga tegelikult sobis see pinnas neile nii hästi, et kasvama läks kolm neljandikku ja seetõttu on tulnud seal regulaarselt teha ka harvendusraieid," sõnas ta.

"Aidu karjäär on unikaalne näide selle kohta, kuidas tööstusalasid saab muuta looduslähedasteks puhkealadeks, mis pakuvad nii hariduslikku kui ka rekreatiivset väärtust," ütles LIFE IP CleanESTi projektijuht Mari Sepp. "Matkaraja avamine on oluline samm, et muuta see piirkond atraktiivsemaks nii kohalikele kui ka kaugemalt tulijatele," lisas ta.

Aidu karjäär alustas tegevust 1974. aastal ja põlevkivi kaevandamine hiigelsuurte sammuvate ekskavaatoritega kestis seal ligemale 40 aastat.