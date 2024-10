Mööduja võis päästa töömeeste elu

26. oktoobri hommikul tundis mööduja Narvas Jalaka tänaval ehitusjärgus hoonest tulevat vinguhaisu ja arvas, et hoones võivad inimesed sees olla. Päästjad tuvastasid, et hoone esimesel korrusel on kamina juures ruutmeetri jagu põrand põlenud ja maja on kergelt vingu täis. Teisel korrusel maganud töömehed äratati üles ja toimetati õue, kus nende tervist kontrollisid meditsiinitöötajad. Põlengu põhjus võis olla praokil tuhaluugist puitpõrandale kukkunud tuhatükk. Tänu sellele, et vingu tundis juhuslik möödakäija ja ülemiste tubade uksed olid kinni, pääsesid töömehed õnnetusest vaid ehmatusega.