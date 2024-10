TURISMIRAHVA PROTEST Franzia pakub tasuta lambapeasuppi, kogu Eestis soovitakse "Jätku leiba"

"Kas sellest mingit abi on − vaevalt küll. Aga see on üks karje," põhjendab restorani Franzia omanik Indrek Kõverik protestiseisakus osalemist. "Ja karjuda mulle meeldib. Õudne ainult, et pean seda tegema oma sünnipäeval."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik