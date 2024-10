Arhitektid otsivad Jõhvi kesklinnale terviklikku lahendust

"Räägime maavalitsuse taha jäävast piirkonnast − Wironia esine, kirikuauk, laste mänguväljak −, mis praegu on lahendatud jupikaupa. Ootame, et kesklinna tekiks terviklahendus, mis oleks võimalikult funktsionaalne. Koalitsioonipartnerite ühine arusaam on, et tuleks tegelda linnapildiga ja muuta elukeskkonda atraktiivsemaks," selgitas Jõhvi vallavanem Maris Toomel.

Ligemale 50 000 ruutmeetri suurust võistlusala piiritlevad Viru, Rakvere ja Rakvere põik, Keskväljak ja Uus tänav, kaubanduskeskused Jõhvikas ja Tsentraal ning endise limonaaditehase territoorium. Ala koosneb kolmest eriilmelisest osast: pargiala Jõhvi kiriku ümber kuni Veski tänavani, keskväljak seda ümbritsevate hoonete fassaadideni ja perspektiivne promenaadi pikendus, mis tähendab promenaadi võimalikku jätku Wironiani.

"Eeldame, et tekiksid jalutuspiirkond, kohvikute ala, rohkem vaba aja veetmise võimalusi, avalikud tualettruumid, loogiline liiklus- ja parkimiskorraldus. Oleme mõelnud, et Wironia esine piirkond võiks olla üldse autodele suletud. Samas peame arvestama ka sellega, et me ei suretaks äritegevust välja," rääkis Maris Toomel.

Arhitektuurivõistlusega otsibki vallavõim sellesse linnaruumi sobivat eskiislahendust ja edasise projekti koostajat. Võistlus korraldatakse EV100 jätkuprogrammi "Hea avalik ruum" raames ja see on nüüdseks kümme aastat kestnud programmi viimane võistlus.

Võistluse preemiafond on 25 000 eurot (I preemia 9000 eurot, II preemia 7000 eurot, III preemia 5000 eurot ja kaks ergutuspreemiat kumbki 2000 eurot). Tööde esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2025. Žüriis esindavad vallavalitsust Maris Toomel, Ilmar Aun ja Nelli Sameli. Hindajate seas on ka kolm Eesti arhitektide liidu liiget ning üks Eesti maastikuarhitektide liidu esindaja.