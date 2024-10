ARHITEKTUURIKONKURSS Iisaku tulevasele koolimajale on kavandatud torn ja kohalikud mustrid

Arhitektuurivõistluse žürii leidis, et võidutöös on olemas Iisaku lugu ja maamärgi jõud. Hoone ja rajatiste paigutamisel on maastiku iseärasusi ja reljeefi võimalusi hästi ära kasutatud. Kavandatud juurdeehitus on kompaktne, hoonemahu pööramine spordikompleksi suhtes töötab hästi nii maastiku kui ka siseruumide puhul, luues huvitavaid ruumilahendusi ja valitud vaateid eri suundadesse. Fassaadid on kultuursed, vana ja uus osa on hästi seotud ning olemas on efektne aktsent torni näol. Hästi mõjub ka suures spordisaali rõdu lahendus teise korruse koridori laiendusena. Suurepärane on algklasside osa lahendus.