Kohtla-Järve opositsioon võttis ette juba kolmanda linnapea tagandamiskatse sel aastal

Seekord soovivad opositsioonisaadikud sotsiaaldemokraadist Henri Kaselod ametist tagandada selle eest, et ta võttis eelmisel nädalal käsunduslepinguga konkurssi korraldamata linna koolivõrgu korrastamise projektijuhiks tööle keskerakondlasest volikogu liikme Riina Ivanova.

Keskerakond ja sotsid on Kohtla-Järvel volikogus võimul ja neil on volikogus napp ülekaal. Käsundusleping võimaldab Ivanoval jätkata tegevust munitsipaalpoliitikuna ka volikogus.

Umbusaldusavalduses on kirjas, et käsundusleping on olemuselt teenuse osutamise leping, mistõttu käsunduslepingu sõlmimine Riina Ivanovaga on sisuliselt teenuse sisseostmine.

Kuna linnapea Henri Kaselo on öelnud, et Ivanova töö peaks kestma 2029. aastani, mil Kohtla-Järvel valmivad uued koolimajad ning Ivanova igakuine tasu projektijuhina on suurusjärgus 3000 eurot, siis on selle lepingu kogumaksumus opositsioonisaadikute hinnangul vähemalt 180 000 eurot. Vastavat riigihangete seadusele on lihthanke piirmääraks 30 000 eurot.

180 000 euro kanti jääv teenuse maksumus eeldab aga umbusaldajate hinnangul avatud hankemenetluse läbiviimist.

Umbusaldusavalduses märgitakse, et karistusseadustik näeb ette kriminaalvastutust seaduse kohaselt nõutavat riigihanke menetlust korraldamata hankelepingu sõlmimise eest eelise andmise eesmärgil. "Antud juhul on umbusaldajate arvates kõik eeldused täidetud," on kirjas avalduses.

Umbusaldusavalduse ette lugenud fraktsiooni Restart Kohtla-Järve esimees Janek Pahka ütles, et hinnangu sellele, kas selle juhtumi puhul on tegemist ka seaduserikkumisega, annavad hinnangu pädevad õiguskaitseorganid.