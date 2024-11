POLITSEI Narvas sai surma baarikakleja

2. novembri öösel sai politsei väljakutse Narvas Võidu proskektil asuvasse meelelahutusasutusse, kust teatati 40aastasest teadvuseta mehest. Meedikud proovisid meest elustada, kuid paraku see ei õnnestunud. Politsei selgitas, et hukkunu ja ühe teise mehe vahel oli olnud konflikt. Esialgsetel andmetel lõi 40aastane mees 23aastast meest, seejärel lõi too omakorda 40aastast meest, kes kukkus löögi tagajärjel põrandale. Hukkunu surma põhjus selgitatakse lahangul. Politseinikud pidasid kuriteos kahtlustatavana kinni klubis viibinud 23aastase mehe.