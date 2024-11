Jõhvi südalinna uus kohvik pakub lihtsaid koduseid toite

Uus kohvik, kus ametis seitse inimest, avas uksed reedel ning on nüüdsest avatud iga päev kella 11-19. Interjöör on kohvikus küll sama, mis oli Alzuri ajal, ent kohviku juhataja Irina Vassiljeva sõnul on plaanis järk-järgult uusi disaininüansse lisada.

"Ettevalmistuseks oli vähe aega − kõigest kaks nädalat −, sestap keskendusime menüü koostamisele, eriti lastemenüüle. Emana tean, et Jõhvis on vähe kohti, kuhu saaks koos lastega sööma minna, eriti nädalavahetustel, ja lastemenüü on neis kõigis peaaegu ühesugune. Olen töötanud toitlustusvaldkonnas erinevatel ametikohtadel, sealhulgas 15 aastat kokana, ning tean, et nädalavahetustel on kõige aktiivsemad külastajad just lastega emad. Sestap otsustasimegi keskenduda lastega peredele," rääkis ta.