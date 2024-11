Toila poliitikaklubi esimeseks külaliseks on Artur Talvik

Artur Talvik on filmitegija ja poliitik, aga Toilasse on ta kutsutud eelkõige kui Juminda poolsaare elu eestvedaja. "Artur on erinevate kogukondade esindaja, ka vabatahtlik merepäästja. Tal on lai silmaring ja kuhjaga kogemust, mida jagada," selgitas üks Topo klubi algatajaid Marko Sandre.