Sotsid nõustusid agressorriikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmisega

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERRile, et tuli koalitsioonipartneritele vastu.

"Olukorras, kus me saame aru, et ainult meie ettepanekut toetama ei tulda, me tegime kompromissi. See tähendab, et nii Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanek valimistel registreeruda läheb lähiajal töösse ja ka põhiseaduse muudatus, kui homme sotside juhatus ja fraktsioon sellele heakskiidu annavad," ütles Läänemets.

Nendel Vene ja Valgevene kodanikel ning halli passi omanikel, kes soovivad siiski kohalikel valimistel osaleda, soovitas Läänemets Eesti kodakondsus hankida.

Põhiseaduse muutmiseks kiirkorras on vaja nelja viiendiku riigikogu liikmete toetust. Kui kõik saadikud on saalis, siis 81 poolthäält. Seni on agressorriikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmist pooldanud Reformierakond, Eesti 200, Isamaa ja EKRE ning vastu on olnud Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras (Eesti 200) kirjutas hiljuti, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond soovib luua ekslikku muljet, justkui ei oleks agressorriikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmine põhiseaduse muutmise teel enam ajaliselt võimalik.

"Sotside poliitmäng ebaõnnestus, nüüd püüavad nad välja tagurdada enda poliitilise tahte puudumisest. Eesti 200-l on olemas ajatelg ja eelnõu, millega on võimalik agressorriikide kodanikelt valimisõigus ära võtta juba 2025. aasta kohalikeks valimisteks."

Terras märkis, et kui novembri alguses eelnõu menetlusse anda, siis märtsi keskpaigas oleks võimalik riigikogul põhiseaduse muudatus vastu võtta. "Küsimus on vaid selles, kas sotsidel jätkub poliitilist tahet see ära teha," ütles Terras. "Tulenevalt julgeoleku olukorrast peaks iga riigimehelik erakond mõistma, et täna ei peaks Vene kodanikel olema õigust osaleda Eesti demokraatias − see on julgeolekuoht −, ja selleks tuleb muuta põhiseadust."

Terrase sõnul on Eesti 200-l valmis seaduseelnõu, millega sätestatakse, et kohalike omavalitsuste valimistel saavad osaleda Eesti kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud, NATO riikide kodanikud, Euroopa majanduspiirkonna lepingu osalisriikide kodanikud. "Sotside meelsuskontrolli ettepanek on ebademokraatlik. Mittekodanikel on oma meelsust võimalik näidata kodakondsuse saamisega. Eesti KOVid võivad valida ka presidenti − seda otsust ei saa lasta mõjutada agressorriikide kodanikel. See on julgeolekuoht," sõnas Terras.