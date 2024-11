POLITSEI Kelmid said Ida-Viru pensionärilt suure summa

4. novembril sai 69aastane naine kõne end telefonifirma esindajana tutvustanud inimeselt, kes ütles, et naise telefonileping hakkab lõppema, ja pakkus talle telefonipaketi pikendamist. Pärast seda sai ta kõne väidetavalt pangast, kust öeldi, et eelneva kõne olid teinud kelmid. Kannatanul paluti laadida alla Anydeski programm ja siseneda internetipanka. Seejärel võeti tema nimel laenu ja samuti andis naine väidetavale kullerile üle oma pangakaardi, millega võeti tema arvelduskontolt välja raha. Kahju on 7600 eurot.