Saaremaa juurtega, kuid praegu Tallinnas elav Merioja rääkis, et otsides, millist eriala pärast Tallinna 21. kooli lõpetamist õppima minna, hakkas tal TalTechis silma see eriala. "See oli täpselt sõna-sõnalt see, mida ma tahan. Siis aga vaatasin, et õpe toimub Kohtla-Järvel. Okei... Emotsioon korraks langes. Aga siis pidin minema. Nüüd olen siin ja ma ei kahetse seda üldse," sõnas ta sel teisipäeval, mil Jõhvi ülikoolilinnaks saamise tähistamiseks kinnitati Jõhvi kontserdimajale, kus selle eriala osa õppetööst toimub, TalTechi Virumaa kolledži nimetahvel.