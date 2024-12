Jaan Tootsi umbusaldamine kukkus läbi, Katri Raik ei saa Narva linnapeaks

Tema umbusaldamise poolt hääletas 31 volikogu liikmest 15, ehk puudu jäi üks hääl. Kolm saadikut hääletas vastu ja 13 saadikut jättis hääletamata, neist mitmed sealhulgas ka verivärske koalitsiooni liikmed, jätsid sootuks istungile tulemata.

Jaan Tootsi tagandamise ebaõnnestumine tähendab, et Katri Raik ei saa linnapeaks, kuna tema fraktsiooni Respekt ja Mihhail Stalnuhhini fraktsiooni Narva 2.0 poolt moodustatud võimuliidul ei ole selleks piisavalt hääli.

Suure tõenäosusega on sellega ka lõppenud Raigi ja Stalnuhhini poolt paar nädalat tagasi moodustatud koalitsioon. Eelmisel nädalal valisid selle liidu 16 saadikut napi ülekaaluga uueks volikogu esimeheks Narva 2.0 kandidaadi Tatjana Stolfati.

Et laupäeval kukkus läbi ka volikogu aseesimehe Natalja Umarova umbusaldamine, kinnitab samuti, et Keskerakonna fraktsioonil eesotsas Aleksei Jevgrafoviga, on õnnestunud kahe istungi vahel mõned saadikud oma leeri üle meelitada.

Ligemale 14 kuud Narva linnapea ametis olev Jaan Toots ütles enne hääletust volikogus, et see aeg on olnud tema elus parim pärast Eesti taasiseseisvumist, mille eest ta võitles.

Toots tõi esile, et tänu linnavalitsuse poolt viimastel kuudel peetud läbirääkimistele ei tõuse 1. detsembrist Narva kaugküttehind, vaid senine hind jääb Eesti Energia kinnitusel kehtima kuni märtsi alguseni.

Toots märkis ka, et tema linnapeaks olemise ajal on Narva saanud esimese uue kortermaja viimase 33 aasta jooksul. Tänu Euroopa Liidu toele on algamas hotelli, sotsiaalmajade, koolimaja, sauna ja spordikompleksi ehitus.

"Ma seisan teie ees kerge tundega," ütles Toots saadikutele. "Te teate, et ma pole istunud linnapea toolil käed rüpes. Ma armastan tegutseda ja saavutada eesmärke. Ma tahan alati midagi päriselt ära teha."

Toots sõnas, et tühja jutu ajamine ja propaganda tegemine jäägu teistele. "See on minu viga, et ma ei ole igast asjast kirjutav poliitik. Võib-olla ma ei ole hea poliitik. Ma olen linnapea. Nii jääb ka tulevikus," sõnas ta.