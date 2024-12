MALEVLANE Alutaguse maleva aasta kaitseliitlase tiitli pälvis Kalle Kuusik

Kalle Kuusik on ehe näide, milline peab olema kaitseliitlane, kes panustab läbi kodanikualgatuse ja vabatahtlikkuse laiapindsesse riigikaitsesse. Oleme Kallelt küsinud, mis sunnib teda töönädala sees panema selga vormi ja suunduma omast vabast ajast metsa väljaõppele. Vastust ei pea kaua ootama ja selleks on alati naeratusega selgel häälel öeldud: "Eesti eest, surmani!"

Kalle on kindlasti meile kõigile eeskujuks ja oma üksuses peetakse temast väga lugu. Ta on suuteline leidma võimalusi aktiviseerida üksuse vähem aktiivseid liikmeid. Tema elukogemus, suhtumine teenistusse ja kaalutletud otsused on aidanud lahendada nii mitmeidki raskeid olukordi, mis on õppustel tekkinud.