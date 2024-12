Kohtla-Järve tahab liita kuus lasteaeda üheks Kirju-Mirjuks

Kohtla-Järve linnavolikogu tuleb teisipäeval erakorraliselt kokku, et liita lasteaiaga Kirju-Mirju viis seni iseseisvat lasteaeda: Karuke, Väikemees, Buratino, Pääsuke ja Aljonuška. Kui ülejäänud viis jäävad senistes majades Kirju-Mirju nime all edasi tegutsema, siis Mõisa teel paiknev Aljonuška on kavas järgmise aasta mai lõpus sulgeda.