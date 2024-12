Narva kolledži kuldmärgi pälvis Erik Gamzejev

Erik Gamzejev on ajakirjanikuna aidanud mõtestada kolledži vajalikkust selle 25-aastase tegutsemise jooksul nii headel kui ka keerulisematel aegade, teatas kolledž. Narva kolledži nõukogu esimehe direktor Indrek Reimandi sõnul annab Gamzejev Ida-Virumaale hääle, mida on kuulda ja mida kuulatakse. „Erik on korduvalt juhtinud nii avalikkuse kui ka otsustajate tähelepanu sellele, et ülikoolid on maakonnas kohal ning sellistele arengumootoritele tuleks anda rohkem vabadust ja vahendeid. Ausus, süvenemisoskus ja analüütilisus on märksõnad, mis teda kindlasti iseloomustavad,“ selgitas Reimand.