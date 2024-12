"See tundus ulmeprojekt. Lasime joonistada eskiisi, aga ei uskunud, et see võimalik on. Ka 2022. aastal, kui sõlmisime hoonestuslepingu, veel ei uskunud. Aga 19. novembril sõlmisime ehituslepingu ja tööd käivad," rääkis MTÜ Toila Merepääste juhatuse liige Meelis Goldberg navigatsioonihooaja lõpupeol, lisades, järgmisele hooajale saab punkti panna juba uues hoones.