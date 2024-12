"Vähemalt sada hektarit peab olema, aga me võime kaitsetööstuspargi alla võtta ka suurema ala," ütles kaitseministeeriumi erinõunik Indrek Sirp, märkides, et Lüganuse aladel oleks see võimalik.

Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik