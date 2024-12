Jõhvi kohtumaja saatuse otsustamine lükkus kevadesse

Lisaks palus nõukoda justiitsministeeriumil ette valmistada konkreetsed seisukohad märtsikuiseks istungiks, et saaks arutada varem meedias jutuks olnud Jõhvi kohtumaja sulgemist. Varem Jõhvi kohtumaja sulgemise plaani teravalt kritiseerinud Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa nimetas ühismeedias seda heaks uudiseks. "Koos riigiga õigete regionaalpoliitiliste lahenduste leidmine võtabki aega. Kohtusüsteem ei tohi siin jääda üksinda, sest regionaalpoliitika eeldab horisontaalseid valdkondadeüleseid kokkuleppeid ehk riigi koostoimes tegutsemist. Eesti on kahjuks selles vallas juba pikka aega taandarengus. Sellepärast loodan väga, et põhi on nüüd käes ja saab võimalikuks liikumine riigi tegeliku süsteemse juhtimise suunas. Ilma selleta regionaalpoliitika võimalik ei ole," sõnas Reimaa.