VIDEO Ida-Virumaa aasta äriteo auhinna pälvis tootmise laiendamise eest metallitöötlusettevõte HANZA Mechanics Narva

Rootsi juurtega rahvusvahelisse kontserni HANZA Operations AB kuuluv tütarettevõte on tänapäevane ja kõrgtehnoloogiline metallitöötlusettevõte, mis laiendab järjekindalt oma tootmistegevust Narvas. Ettevõte teeb väga erinevaid tooteid eri valdkondade ettevõtetele alates logistikasektorist ja lõpetades energeetikavaldkonnaga ning müüb suurema osa oma toodangust välisturgudel. Ettevõte annab tööd enam kui 260 inimesele. Viimase nelja aasta jooksul on töötajate arv kasvanud ligikaudu saja võrra.

Oma edu võtmeks peab ettevõte seda, et nad pakuvad klientidele täislahendust valmistoodangu näol. "Me ei taha kliendile pakkuda pooltooteid, vaid lõpptooteid. Sellega lahendame väga suure hulga klientide muresid. Nemad saavad keskenduda müügile ja disainile, meie teeme neile tooteid," sõnas Hanza Mechanics Narva üksuse juht Juhan Terasmaa. Ta tõi näiteks kahveltõstukid, mida nad aasta tagasi Narvas tegema hakkasid.