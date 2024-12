Programmi on oodatud osalema teiste seas ehitajad, elektrikud, õmblejad, fotograafid, samuti spetsiifilise erialata, ent aktiivsed inimesed, kes on huvitatud eri liiki tehnilisest või administratiivsest tööst filmigruppides.

PÖFF on võtnud üheks oluliseks sihiks filmivaldkonna tehniliste töötajate koolitamise, et aidata kaasa välismaiste filmiprojektide siia toomisele. Ilma vajalike spetsialistideta, nagu dekoratsioonide ehitajad, valgustajad, kostüümikunstnikud, rekvisiitorid, produtsendi assistendid, platsifotograafid jt, on keeruline suurproduktsioone Eestisse meelitada.