Eesti Energia lahutab oma Ida-Virumaa suure tütarettevõtte jälle kaheks

Eesti Energia teatas neljapäeva hommikul, et loob Eesti riigile varustuskindlust tagavate reservelektrijaamade opereerimiseks eraldi ettevõtte, et muuta elektribörsile harva pääsevate varuvõimsuste juhtimine selgemaks ja läbipaistvamaks.

„Vanade põlevkivijaamade ülalpidamine tähendab Enefit Powerile iga-aastaselt suurt kahjumit. Otsime koos riigiga nii Eesti kui kogu Baltimaade elektrisüsteemi jaoks hädavajalike põlevkivijaamade ülalpidamiseks pikaajalist ja jätkusuutlikku lahendust,“ ütles Durejko. „Samal ajal võimaldab see muudatus nii maailma- kui ka kodumaisel turul suure kasvupotentsiaaliga suurtööstusel jätkata arengut keemiatööstuse suunal, et see oleks atraktiivne valdkond nii investoritele kui tulevastele töötajatele.“