Narvas loodav uus võimuliit vahetab esimese asjana jälle välja volikogu esimehe

Narva linnavolikogu uue koalitsiooni moodustavad tsentristlik keskfraktsioon ja teiste fraktsioonide liikmed, kes ei soovinud novembris Katri Raigi ja Mihhail Stalnuhhini koalitsiooniga liituda. Tuletame meelde, et Raigi ja Stalnuhhini koalitsioon sündis novembris üleriigilise ulatusega skandaaliga ning juba selsamal kuul tabas seda ka fiasko.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Jevgrafov märkis, et uus koalitsioon on juba kokku saamas piisavalt toetajaid, et moodustada 31kohalises linnavolikogus enamus.