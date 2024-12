Jõhvi ja Toila volikogu hääletavad ühinemise küsimuse üle samal päeval

Tõenäoliselt on aga Toilas otsus selleks ajaks juba tehtud, kui Jõhvi küsimust arutama hakkab, sest Toila volikogu koguneb kell 16 ning ühinemine on päevakorra esimene punkt. Jõhvi volikogu istung algab aga kell 17.30 ning ühinemine on päevakorra viimane ehk viies punkt.