Uuenenud Sonda saun avab laupäeval uksed

Septembri lõpus pandi Lüganuse valla omandis olev Sonda saun kaheks kuuks kinni, et amortiseerunud hoones põhjalik remont teha. Esmaspäeval andis vallavalitsus saunasõpradele teada, et 21. detsembrist on saun taas avatud. Avamise puhul on vallavalitsus pannud valmis saunavihad.