Stalnuhhini väitel esitas Toots oma kõnes viie minuti jooksul vähemalt kuus valeväidet. Muuhulgas heitis Stalnuhhin pisut rohkem kui aasta linnapea ametis olnud Tootsile ette seda, et ta nimetas enda saavutustena nii eelseisvat Narva haigla rekonstrueeriist, Soldina kooli lammutamist ja uue koolimaja ehitamist kui ka hotelli ja sauna rajamist.

Stalnuhhini sõnas, et nende objektide nimel on aastaid tööd teinud Narva eelmised juhid. "Olen veendunud, et linnapeaks ei sobi inimene, kes kirjutab enda arvele võõraid saavutusi või otseselt moonutab fakte," ütles ta.